Часть контактировавших с зараженными COVID-19 выехали за пределы Казахстана
На сегодня найдено и изолировано 90 % из общего количества контактных людей.
Фото : Pixabay30 марта 2020, 21:00
Часть контактировавших с зараженными COVID-19 выехали за пределы Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.
Всего на 302 больных у нас установлены. 7 016 контактных людей. В том числе 1 552 человека или 22% близких контактов. Высокая степень заражения, которые подлежат изоляции в специальных карантинах. Потенциальные или неблизкие контакты подлежат домашнему карантину и в дальнейшем проходят наблюдение, — сказал Биртанов.
По его словам, на сегодня найдено и изолировано 90% всех контактных граждан.
При этом более 6% выявленных контактных выехали (за пределы страны). В поисках у нас 3,4%. Это те контактные, кто был установлен в последние сутки, — добавил министр.
В целом, как отметил глава Минздрава, на сегодня основная задача ограничить прирост и новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Наша с вами задача - ограничить прирост, ограничить новые случаи. Именно для этого главой государства объявлен карантин по всей стране. Именно для этого приняты меры по усилению карантина не только в Нур-Султане и Алма-Ате, но и во всех регионах. Сегодня государственная комиссия приняла такое решение, что необходимо усиление карантинных мер по всей территории нашей страны, — заключил Биртанов.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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