Может ли коронавирус передаться от матери ребенку, объяснил Биртанов

В Казахстане, по словам министра, в настоящее время таких случаев не было.

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Может ли беременная женщина заразить коронавирусной инфекцией своего ребенка, ответил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz. У нас в Казахстане пока таких случаев не зарегистрировано, слава богу. Мы тщательно следим за информацией. Пока таких четких рекомендаций клинических в отношении беременных нет, что касается особенностей терапии, - сказал на брифинге глава Минздрава. По словам министра, казахстанские врачи подготовлены и готовы оказать помощь в случае заражения любым категориям граждан. У нас есть зараженные дети, и мы знаем, что, к сожалению, вирусная инфекция не обходит стороной детей. В этой части лечение этих пациентов проводится в соответствии с согласованным международным стандартом и протоколами. И в принципе каких-то сложностей у нас пока с этим нет. Так что мы готовы к оказанию помощи любым категориям пациентов, - добавил Елжан Биртанов. Тамила Языкова, Нур-Султан Все новости по теме читайте здесь.



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