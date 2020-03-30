Может ли коронавирус передаться от матери ребенку, объяснил Биртанов
В Казахстане, по словам министра, в настоящее время таких случаев не было.
Фото : Pixabay30 марта 2020, 21:04
Может ли беременная женщина заразить коронавирусной инфекцией своего ребенка, ответил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.
У нас в Казахстане пока таких случаев не зарегистрировано, слава богу. Мы тщательно следим за информацией. Пока таких четких рекомендаций клинических в отношении беременных нет, что касается особенностей терапии, - сказал на брифинге глава Минздрава.
По словам министра, казахстанские врачи подготовлены и готовы оказать помощь в случае заражения любым категориям граждан.
У нас есть зараженные дети, и мы знаем, что, к сожалению, вирусная инфекция не обходит стороной детей. В этой части лечение этих пациентов проводится в соответствии с согласованным международным стандартом и протоколами. И в принципе каких-то сложностей у нас пока с этим нет. Так что мы готовы к оказанию помощи любым категориям пациентов, - добавил Елжан Биртанов.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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