Дополнительные лаборатории для обследования анализов на COVID-19 откроют в Казахстане

На сегодняшний день по стране действует 19 лабораторий, которые способны обследовать по 6 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию.

В ближайшее время в Казахстане откроют дополнительные лаборатории для обследования анализов на COVID-19, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня для выявления коронавируса используется один тест – генетический тест ПЦР. Сейчас у нас есть 19 лабораторий для проведения таких ПЦР тестов. У них есть возможность ежедневно обследовать анализы 6 тыс. человек, — сказал Биртанов.

Всего, по его словам, на сегодняшний день проведено 21 тыс. тестов, из них только за последние сутки провели 1,5 тыс. анализов.

Министр добавил, что нагрузка есть, так как лаборатории действуют только в Нур-Султане и Алматы, однако в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты.

Мы понимаем это, поэтому дополнительно открыли одну лабораторию и еще две будут открыты на этой неделе. В Алматы будут открыты дополнительно три лаборатории. Также лаборатории откроются в других регионах. В целом их будет 10 в ближайшее время. К началу апреля у нас будет возможность уже обследовать 12 тыс. тестов. Что касается самих тестов, то у нас есть 300 тыс. тестов. Но дополнительно принято решение приобретения еще 300 тыс. тестов. В результате 600 тыс. тестов в стране будут, — заявил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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