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"Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения

На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей.

Фото : -30 марта 2020, 22:38

По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции "Біз біргеміз!" партия "Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

По словам первого зампреда партии Бауыржана Байбека, на сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др.

«Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах», - написал он в своём Instagram.

Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия "Nur Otan" усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.

Как уточнили в "Nur Otan", речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.

По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных "Nur Otan".

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Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған «Біз біргеміз» акциясының аясында Елбасының тапсырмасы бойынша «Nur Otan» партиясы халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына коронавируспен күрес кезінде қолдау көрсетуді жалғастыруда. ⠀ Бүгінгі күні 18 мыңдай отбасыға, оның ішінде жалғыз басты қарттарға, ерекше қажеттіліктері бар азаматтарға және басқаларына көмек көрсетілді. ⠀ Мұқтаж жандарға бірінші кезекте қажет тауарларды байланыссыз жеткізіп беруді тоқтатпау үшін елорда мен Алматыда волонтерларымызды биологиялық қорғаныс костюмдерімен қамтамасыз етудеміз. Мұндай қорғаныс құралдары басқа қалалардағы волонтерларда да болуы тиіс. ⠀ *** ⠀ По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. ⠀ На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др. ⠀ Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах. ⠀ #BizBirgemiz #МыВместе #NurOtan

Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 30 Мар 2020 в 7:42 PDT


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