На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей.

По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции "Біз біргеміз!" партия "Nur Otan" продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

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По словам первого зампреда партии Бауыржана Байбека, на сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и др.

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«Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах», - написал он в своём Instagram.

Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия "Nur Otan" усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.

Как уточнили в "Nur Otan", речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.

По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных "Nur Otan".

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