Автомобиль врезался в установленный тот же день блокпост в Уральске

От сильного удара один из бетонных блоков сдвинулся с места на 4 метра.

Автомобиль марки ВАЗ 2115 врезался в блокпост, установленный в этот же день в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло 30 марта в 21.30 по улице Жангир Хана недалеко от светофора в сторону Свистун горы.

Сотрудники полиции сообщили, что в аварии никто не пострадал.

От сильного удара один из бетонных блоков сдвинулся с места на 4 метра, - говорилось в сообщении ДП области.

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