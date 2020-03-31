Большинство россиян выступают за возрастные ограничения для президента

Согласно репрезентативному опросу "Левада-центра", более трети респондентов хотели бы обязать президента РФ уходить на пенсию по достижении 65 лет.

62 процента россиян, опрошенных социологами "Левада-центра", выступают за установление предельного возраста, после достижения которого президент России был бы обязан уйти на пенсию, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

По данным результатов соответствующего опроса, опубликованых на сайте "Левада-центра", более трети из 1624 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ поддержали идею запрета на пребывание на президентсткой должности после достижения пенсионного возраста, то есть 65 лет

Еще 23 процента выступили за ограничение возраста президента 70 годами. Такое ограничение по возрасту действует сегодня в России для госслужащих.

В то же время 31 процент опрошенных заявил, что возрастные ограничения для президента страны вводить не следует. Действующему президенту России Владимиру Путину сейчас 67 лет.

В рамках того же опроса социологи "Левада-центра" задали россиянам вопрос о необходимости сменяемости власти в стране. Отвечая на него, 50 процентов респондентов согласились с тем, что для российской политической системы важны сменяемость власти и появление новых политиков, так как стабильность и узкий круг политиков во власти могут препятствовать улучшению жизни обычных граждан.

В то же время 37 процентов опрошенных заняли прямо противоположную позицию, заявив, что "для российской политической системы важнее стабильность и узкий круг политиков во власти, так как сменяемость власти может оказать негативное влияние на жизнь обычных граждан".

По мнению г,

Результаты данного опроса показывают, что в России растет недовольство аппаратом власти и экономическим положением в стране. Большинство россиян не хотят, чтобы Путин в 2024 году снова выставлял свою кандидатуру на выборах президента, - сказал глава "Левада-центра" Лев Гудков.

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