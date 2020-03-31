Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение болезни будет более тяжелым.

Фото : Depositphotos31 марта 2020, 07:50

Российские диетологи и вирусологи уверены, что индекс массы тела коррелирует с выживаемостью при инфекционных и коронавирусных заболеваниях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях. По словам экспертов, чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, будет более тяжелым.

Ранее были названы группы наиболее подверженных вирусу. Среди них не только пенсионеры, но и люди с сахарным диабетом, ожирением. болезнями легких и сердечно-сосудистой системы.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты