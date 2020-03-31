Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение болезни будет более тяжелым.

Российские диетологи и вирусологи уверены, что индекс массы тела коррелирует с выживаемостью при инфекционных и коронавирусных заболеваниях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях. По словам экспертов, чем больше показатель индекса, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Вирусологи и диетологи считают, что у людей с ожирением течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, будет более тяжелым.

Ранее были названы группы наиболее подверженных вирусу. Среди них не только пенсионеры, но и люди с сахарным диабетом, ожирением. болезнями легких и сердечно-сосудистой системы.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!