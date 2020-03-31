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Россияне получат QR-коды, разрешающие перемещаться по городу

Разрешение на перемещение по городу получат только работники жизненно важных организаций.

Фото : pxhere31 марта 2020, 08:31

QR-коды, разрешающие перемещаться по городу, получат жители Сахалина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА REGNUM.

Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил создать базу данных сахалинцев, которые обеспечивают жизнедеятельность островного региона. Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу. Такое решение принял губернатор региона на заседании оперативного штаба.

Разрешение на перемещение по городу получат работники органов власти, правоохранительных органов, медицинских и экстренных служб, предприятий пищевой промышленности, продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных организаций.

В Сахалине подтверждены 4 случая заболевания коронавирусом.


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