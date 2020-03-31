Жителя Павлодарской области арестовали за распространение фейковой информации

Решением суда нарушитель подвергнут административному аресту на срок 15 суток.

Распространителя фейкового сообщения о закрытии сел на карантин установили полицейские, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

29 марта в мессенджере Whatsapp неизвестный распространил аудиосообщение о том, что “село Южный и село Баянаул закрывают на карантин на 10 дней, и три выезда к ним будут перекрыты”.

Департамент полиции Павлодарской области информирует, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой.

По данному факту полицейскими отдела полиции Баянаульского района установлен автор звукового сообщения – им оказался сельчанин, 1974 года рождения. Со слов задержанного, данное голосовое сообщение им направлено в группу “Одноклассники 74”, - сообщили ДП области.

По данному факту в отношении сельчанина возбуждено административное производство по статье 478 КРКоАП – действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения.

Материал рассмотрен в суде Баянаульского района, решением которого сельчанин подвергнут административному аресту на срок 15 суток.

Департамент полиции настоятельно рекомендует жителям не распространять ложные сведения, не соответствующие действительности, так как данное деяние, совершенное в условиях чрезвычайного положения, наказуемо в рамках законодательства Республики Казахстан. Также, гражданам для получения достоверной информации необходимо обращаться в соответствующие государственные органы. Для выявления таких фактов, полицейскими ежедневно проводится мониторинг социальных сетей, и полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить провокаторов.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!