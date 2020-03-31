Панин признался, что лечил "белую горячку" в психбольнице

Я там был дня четыре - актер.

Скандально известный актер Алексей Панин рассказал о состоянии своего здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на Федеральное агенство новостей.

Дмитрий Гордон в своей авторской программе "Гордон" попросил Панина прокомментировать информацию о белой горячке, которая у него якобы случилась. Актер подтвердил, что проходил курс лечения от алкоголизма в психбольнице.

По словам актера, в медицинском учреждении он оказался после того, как его бросила супруга Людмила Григорьева. После расставания с женой у актера произошел нервный срыв. Он не помнит, как оказался в больнице. Панин говорит, что был в гостях у олигарха Андрея Ковалева, потерял сознание, а очнулся уже в "сумасшедшем доме".

Я там был дня четыре, наверное. Мама привозила еду. И я поправился на 9 килограммов, потому что меня кормили, кормили, — рассказывает актер.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин застрял на острове Маврикий после дебоша на борту самолета авиакомпании Air France. Во время отдыха в Индийском океане, актер удивил девиантным поведением не только сотрудников авиакомпании и пассажиров, но и туристов, отдыхающих на острове. У себя в Instagram актер активно выкладывал снимки, на многих из которых он был запечатлен абсолютно голым.

Также актер недавно заявлял о намерении переехать в испанский городок Торревьеха, где у него есть друзья.

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