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Почти 10 тысяч медицинских масок изъято у спекулянтов в двух регионах РК

Изъятые медизделия переданы на ответственное хранение в учреждения здравоохранения.

Фото : aromashevo.online31 марта 2020, 09:30

В двух регионах страны выявлены факты незаконной реализации антисептических средств и медицинских масок, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены факты нарушения законности при реализации медицинских масок и антисептических препаратов в условиях чрезвычайного положения.

Департаментами экономических расследований по Туркестанской и Мангыстауской областям Комитета в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий изъяты медицинские маски в количестве 9 350 штук на общую сумму 1 452 500 тенге и 700 антисептиков (объемом 100 мл.) на сумму 770 000 тенге. В настоящее время жительница Туркестана 1990 г.р. привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 463 ч.1 КоАП РК. По факту в Актау проводится досудебное расследование по ст. 214 ч.1 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность), – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве дополнили, что в соответствии с пунктом 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК изъятые медицинские изделия переданы на ответственное хранение в учреждения здравоохранения.


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