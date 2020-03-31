Ситуация по коронавирусу на 31 марта в мире

В Казахстане на 00.10 31 марта зарегистрировано 308 случаев заражения коронавирусом.

Количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 785 709 человек. Для сравнения, на утро 30 марта число заболевших составляло 722 289, передает zakon.kz.

Согласно данным с сайта arcgis.com, где обновляется информация о заразившихся и вылечившихся, первое место по количеству зараженных занимает США (164 274), второе место - Италия (101 739), третье место теперь занимает Испания (87 956).

За ними по числу зараженных идут Китай (82 240), Германия (66 885), Франция (45 170), Иран (41 495), Великобритания (22 454), Швейцария (15 922) и Бельгия (11 899).

Из стран СНГ в списке помимо Казахстана есть Россия (1836), Украина (548), Армения (482), Азербайджан (273), Узбекистан (149), Беларусь (152), Кыргызстан (94).

Всего от вируса погибли 37 686. Вылечились 165 837.

В Казахстане на 00.10 31 марта зарегистрировано 308 случаев заражения коронавирусом.

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