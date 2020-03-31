Тимошенко обвинила Зеленского в работе на "международных спекулянтов"

Она пообещала "вернуть землю украинцам".

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в "сдаче" страны после принятия закона, разрешающего продажу сельхозземель, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли! – написала Тимошенко в Facebook.

По ее словам, это было сделано "по-воровски": "поздней ночью, во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса".

Как утверждает политик, утверждение законопроекта не остановили "ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней". Она добавила, что власти таким образом отдали 72% территории страны "зарубежным мошенникам", и назвала такое решение преступлением против Украины.

При этом лидер "Батькивщины" пообещала "вернуть землю украинцам" и привлечь к ответственности каждого, кто стоял "за этой аферой".

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу документ должен быть подписан Зеленским.

Закон, за принятие которого выступал МВФ, предусматривает, что первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более десяти тысяч гектар в одни руки.

Фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" уже пообещали оспорить принятие этого закона в Конституционном суде.

30 марта Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Речь идет о документе, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Это сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с фондом об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов.

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