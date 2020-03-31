Развели огонь на пр. Аль-Фараби. Автор видео оказался другом "шашлычников"
Нарушитель наказан.
Фото : кадр видео31 марта 2020, 10:01
В Алматы задержан автор видео с "жаркой шашлыка" на пр. Аль-Фараби, передает zakon.kz.
В Сети появилось видео, на котором на проезжей части развели огонь в мангале. Автор ролика возмущенным голосом говорит, что на дороге жарят шашлык.
Проверочные мероприятия показали, что видео – постановочное, сообщает Polisia.kz.
Оператором оказался приятелем мужчин, разводивших огонь. А сами съемки сделаны ради хайпа.
Организатор – гражданин Б., 1997 года рождения, в совершенном деянии признался сразу же, уточнив, что они имитировали жарку шашлыка. Сейчас он привлечен к административной ответственности сразу за три правонарушения: мелкое хулиганство, нарушение правил режима ЧП и остановка ТС в неустановленном месте. Материалы производства направлены в суд, решением которого гражданин Б. подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, – рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5014329-0ce3bb5ebe60eb84aaad268a3bdf2fdc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...