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Развели огонь на пр. Аль-Фараби. Автор видео оказался другом "шашлычников"

Нарушитель наказан.

Фото : кадр видео31 марта 2020, 10:01

В Алматы задержан автор видео с "жаркой шашлыка" на пр. Аль-Фараби, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором на проезжей части развели огонь в мангале. Автор ролика возмущенным голосом говорит, что на дороге жарят шашлык.

Проверочные мероприятия показали, что видео – постановочное, сообщает Polisia.kz.

Оператором оказался приятелем мужчин, разводивших огонь. А сами съемки сделаны ради хайпа.

Организатор – гражданин Б., 1997 года рождения, в совершенном деянии признался сразу же, уточнив, что они имитировали жарку шашлыка. Сейчас он привлечен к административной ответственности сразу за три правонарушения: мелкое хулиганство, нарушение правил режима ЧП и остановка ТС в неустановленном месте. Материалы производства направлены в суд, решением которого гражданин Б. подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, – рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.


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