Как Индия уходила на карантин

Миллионы оставшихся без работы людей ринулись в родные деревни в переполненных автобусах.

Внезапное введение 21-дневного общенационально карантина вызвало панику среди трудовых мигрантов, передает zakon.kz.

Закрытие предприятий, возможное разорение частников, увольнения, невыплаты зарплат вынудили миллионы людей бежать из больших городов в родные деревни. Что происходило в те четыре часа, которые оставались с момента объявления о карантине до его начала - в фотогалерее "Известий".

Места на крыше достаются самым удачливым и проворным - давно привыкшие к подобному способу передвижения индусы считают их самыми комфортными.

На автобусной станции на окраине Нью-Дели скопились толпы людей. Они брали автобусы штурмом

В качестве пассажирского транспорта используется всё — автобусы, грузовики, гужевые повозки

О 1,5 м между пассажирами, перемене масок каждые два часа и обработке антисептиком тут можно только мечтать. Чем обернется массовый исход из эпицентров заражения с путешествиями в таких условиях — скоро покажет статистика

В суматохе и давке самое главное — не потерять и довезти до дома детей в целости и сохранности

Даже за самые неудобные места в автобусе разворачиваются схватки

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