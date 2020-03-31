Абдыкаликова: По факту позднего выявления коронавируса в Кызылорде идет расследование

На утро 31 марта в области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова сообщила, что по факту позднего выявления пациента с коронавирусом идет служебное расследование, передает zakon.kz.

C 31 марта в Кызылорде объявлен карантин. Город остановил транспортное сообщение с другими регионами. С 1 апреля будет остановлено авиа и ж/д сообщение. Остановится работа торговых домов и других объектов массового скопления.

На утро 31 марта в области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. Одна из заболевших - медсестра. Первый факт был зафиксирован 28 марта.

В свою очередь, аким региона Гульшара Абдыкаликова сообщила, что по факту позднего выявления первого пациента с коронавирусом начато служебное расследование.

Будет рассмотрена причина позднего выявления, - сказала она.

Сейчас в городе 57 человек находятся на домашнем карантине, 31 - в стационарах, 33 - дома под наблюдением врачей.

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