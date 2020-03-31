Уже 307 человек в Нур-Султане наказали за нарушение новых ограничений

Проведено более 2 тысяч профилактических бесед.

С момента введения в Нур-Султане новых ограничительных мер полиция привлекла к ответственности 30 человек, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил начальник ДП Нур-Султана Ержан Саденов.

По его словам, с начала действия дополнительных ограничительных мер, с 28 по 30 марта 307 человек понесли административное наказание, было проведено более 2000 профилактических бесед.

С начала карантина, с 22 по 30 марта в городе наказали 369 человек за нарушение режима ЧП: арестованы 86, оштрафованы 202, предупреждены 64, на рассмотрении в суде находится 17 дел.

На блокпостах арестовали 80 человек, 14 оштрафовали, 4 дела в суде.

Саденов напомнил, что посредством "Сергек" будут вноситься в приложение маршруты "дом-работа-дом" машин, чьим владельцам разрешено ездить на работу. В случае отклонения, людей будут наказывать. При этом глава ДП отметил, что подход будет индивидуальным.

По объектам предпринимательства наказали 116 граждан, из которых 5 арестованы, на 102 человек наложен штраф, 9 дел на рассмотрении в суде.

С 28 марта в столице ввели новые ограничительные меры. Разрешено покидать дом только в случае крайней необходимости - в магазин, в аптеку, на работу. Детям нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. Нельзя собираться группами более трех человек, кроме членов семьи.

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