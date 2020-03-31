На юге Казахстана приступили к дорожным работам
Задействовано 7 единиц спецтехники и более 20 специалистов.
Фото : user.vse42.ru31 марта 2020, 11:07
На дорогах в южных регионах Казахстана начаты ремонтные работы, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы МИИР РК, в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях дорожники уже приступили к ямочному ремонту и работам по обстановке пути.
На сегодняшний день в Алматинской области начат ямочный ремонт на автодорогах "Алматы – Нур-Султан" 45-59 км и "Алматы – Бишкек" 25-27 км. Работы ведутся на дорогах площадью порядка 80 тысяч квадратных метров, которые планируется завершить в течение двух месяцев. Задействовано 7 единиц спецтехники и более 20 специалистов. Начаты работы по устройству разметки проезжей части и заливке трещин, - говорится в сообщении.
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