В Павлодаре за нарушение режима ЧП арестованы 22 владельца кафе

Их арестовали на пять суток.

В Павлодаре 22 владельца кафе арестованы на 5 суток за нарушение режима чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Сразу несколько нарушений выявили полицейские в одном из павлодарских кафе. Заведение работало после 22 часов и на момент проверки там находилось более 25 человек. Некоторые из них курили кальян, что запрещено, согласно требованиям санитарно-дезинфекционного режима.

Людей, куривших кальян, оштрафовали.

Полицейские также выяснили, что владелец кулинарии не выполнил требования по усилению санитарно-дезинфекционного режима, он не установил в своем заведении санитайзеры и не выдал работникам перчатки.

Всех владельцев за нарушение режима чрезвычайного положения арестовали на пять суток. Общее число арестованных - 22 человека.

На сегодня полиция выявила 103 факта нарушения режима и невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявлением ЧП.

По 70 фактам владельцы заведений привлечены к административной ответственности: 22 владельца подвергнуты административному аресту на 5 суток, 41 нарушителю вынесен штраф в размере 10 МРП, семерым вынесено предупреждение. Еще 33 административных материала находятся на рассмотрении суда.

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