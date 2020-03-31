Инфляция в Казахстане составила 0,6% в феврале

Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,2%.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в феврале 2020 года инфляция составила 0,6% (в феврале 2019 года – 0,3%), передает zakon.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 6,0% (в декабре 2019 года – 5,4%) и находится на верхней границе целевого коридора 4-6%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 8,6%, непродовольственные товары – на 5,4%, платные услуги – на 3,2%, - отметили в Нацбанке.

В феврале 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,2%.

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