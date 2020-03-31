Денежная масса снизилась в РК на 0,4% в феврале

Она составила 20 793,9 млрд тенге.

Валовые международные резервы Национального банка за февраль 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 1,9%, или на 554,7 млн долл. США до 29,9 млрд долларов, передает zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, рост международных резервов произошел за счет проведенных операций по покупке золота и увеличения его цены на мировых рынках. Рост активов в золоте был частично нивелирован снижением активов в иностранной валюте.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (60 млрд долларов), по предварительным данным, на конец февраля 2020 года составили 89,9 млрд долл. США.

Денежная база в феврале 2020 года расширилась на 2,0% (с начала года сжатие на 7,2%) и составила 6 395,2 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 7,4% (с начала года сжатие на 1,5%) до 5 347,7 млрд тенге.

Денежная масса за февраль 2020 года снизилась на 0,4% (с начала года – на 2,5%) и составила 20 793,9 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 1,2% (с начала года снижение на 3,7%) до 2 215,1 млрд тенге.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!