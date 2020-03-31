На 137 млрд тенге купили казахстанцы валюты в феврале

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 45,2%.

О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке. Так, в феврале 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 375,94–381,19 тенге за доллар США. На конец февраля 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 381,19 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 0,6%, передает zakon.kz.

Как отмечается, общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 14,0 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,1 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 11,9 млрд долл. США.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 56,2% (в январе 2020 года – 57,5%), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, - пояснили в Нацбанке.

По данным Нацбанка, в феврале население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 137,1 млрд тенге (в январе 2020 года – 163,4 млрд тенге).

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 45,2%, или 61,9 млрд тенге, российских рублей – 40,5%, или 55,6 млрд тенге, евро – 14,3%, или 19,6 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 16,1%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 40,9%, евро – на 16,1%, расходы на покупку российских рублей увеличились на 61,0%, - рассказали в Нацбанке.

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