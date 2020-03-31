Как дезинфицируют дома и улицы Нур-Султана

Только за утро 31 марта было продезинфицировано порядка 500 домов.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о работе по дезинфекции домов и улиц города в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

По словам градоначальника, в дезинфекции города задействованы 475 человек, половина из них - военные.

В первую очередь, мы обрабатываем очаги. Например, сейчас у нас порядка 10 организацией закрыты на карантин, в том числе автобусный парк №1, общежитие, 2 медорганизации, куда заходили контактные, другие юридические организации и те подъезды, где были контактные. По городу идет работа, это остановки, тротуары. До этого мы обрабатывали общественные пространства. Сейчас общественные пространства закрыли для людей, поэтому сконцентрировались на подъездах. Это очень непростая работа. Например, один человек, занимающийся обработкой, у него контейнер на спине весит свыше 10 кг. Он целые сутки работает, это очень непростая работа, - сообщил Кульгинов в прямом эфире Instagram.

Он отметил, что только за утро 31 марта было обработано 1 900 подъездов, это порядка 500 домов. Вся работа распределена между штабами, которыми руководят главы районных акиматов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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