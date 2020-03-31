С 30 марта мы фильтруем каждого - Кульгинов об ограничениях в городе

Это вынужденная и необходимая мера в период карантина.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов еще раз отметил, что все ограничительные меры в городе - вынужденная мера, передает zakon.kz.

Это вынужденная и необходимая мера в период карантина. Потому что общественным транспортом в обычные дни пользуются 750 тысяч человек в день. Представляете, какое бы количество людей мы бы подвергали опасности? Учитывая, что у нас один водитель оказался контактным, мы сразу закрыли этот автопарк на карантин, обработали все автобусы, и всех работников сейчас тестируем. Чтобы этого не повторять мы в городском штабе приняли решение, чтобы приостановить общественный транспорт на этой неделе. Тогда люди будут находиться дома, потому что мы объявили неделю нерабочей, - сказал он в прямом эфире Instagram.

По его словам, очень много обращений было по этому вопросу.

Люди говорили: вы просите нас оставаться дома, а работа идет. Поэтому пришлось оставить только те службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это акимат, медики, правоохранительные службы, военные, и другие, кто обеспечивает теплом, водой и т.д. Остались легковые машины, которые ездят по разрешению. И то со вчерашнего дня мы фильтруем каждого, - отметил аким.

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