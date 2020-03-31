"Астана Опера" предлагает погрузиться в онлайн-терапию

Психологи советуют смотреть онлайн-концерты, устраивать челленжи, заниматься саморазвитием.

Пережить время карантина в замкнутом пространстве – проблема, с которой сталкиваются люди во всем мире. Психологи советуют смотреть онлайн-концерты, устраивать челленжи, заниматься саморазвитием. Вокалисты театра "Астана Опера", наряду с другими казахстанским артистами, предлагают погрузиться в онлайн-терапию всем любителям классического искусства, сообщает zakon.kz.

Ее суть в том, чтобы привлечь внимание музыкальных ценителей и показать в социальных сетях как проходят репетиции солистов с концертмейстерами, познакомить их с шедеврами оперного творчества и тем самым отвлечь людей от потока негативной информации. Казахстанские артисты передают друг другу творческую эстафету, организованную Министерством культуры и спорта РК. Ведомство предлагает провести время на карантине с пользой в рамках проектов #БіргеЕңсереміз, #БізБіргеміз.

Во все времена искусство служило человечеству: сквозь эпохи оно помогало людям говорить о хорошем и плохом, добром и злом, радостном и наболевшем. Музыка – один из самых экспрессивных языков, который не терпит фальши, он универсален, постоянен и вечен. Великий Абай Кунанбаев, 175-летний юбилей которого отмечается в этом году, создал такую композицию, аккорды и философский смысл которой, прозвучав однажды, продолжают трогать сердца казахстанцев. "Көзімнің қарасы" задевает самые глубокие струны души и всякий раз погружает в мир новых ощущений, эмоций и чувств. В своем аккаунте я выкладываю видеоролик в поддержку своих соотечественников. В этот нелегкий для страны и всего мира период Лауреаты Фонда Первого Президента РК и члены Совета по культуре при Фонде исполняют шедевр казахской классики. Только на этот раз этот перфоманс представлен не на сцене оперы, а дома, в карантинном режиме – ведь для искусства не существует границ. Помните, все вместе мы победим - #Bizbirgemiz, - отметил в своем аккаунте Заслуженный деятель Казахстана заведующий оперной труппой "Астана Опера" Азамат Желтыргузов.

Кроме того, певец-баритон исполнил "Серенаду Дон Жуана" П.И. Чайковского, передав эстафету своим коллегам по оперному цеху, сам же он получил ее от Алихана и Омархана Омаргазиных, студентов КазНУИ. Кавалер ордена "Құрмет" ведущая солистка театра Айзада Капонова предложила вниманию публики Куплеты Адели из оперетты "Летучая мышь" И. Штрауса. Принять челлендж от оперной певицы предстоит известным артистам - Талгату Мусабаеву, Расулу Жармагамбетову, Айгуль Косановой. Активное общение ведут со своей аудиторией подписчиков – Майра Мухамедкызы, Жупар Габдуллина, Дина Хамзина и многие другие.

Важно отметить, что казахстанская оперная дива Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы 4 апреля в 21.00 в прямом эфире YouTube канала Казахтелеком даст сольный концерт в формате Live!

Программа концерта включает казахские народные песни, произведения Абая Кунанбаева, популярные итальянские и классические русские романсы.

Напомним, что Министерство культуры и спорта РК совместно АО "Казахтелеком" запустил новый проект "Звезда на карантине" в формате Live. У зрителей также появилась возможность побеседовать с артистами. Концерты проводятся абсолютно бесплатно в открытом доступе.

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