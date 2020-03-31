Шесть больных коронавирусом в Нур-Султане - в тяжелом состоянии

Двое - на ИВЛ.

О состоянии больных коронавирусом рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова, передает zakon.kz.

На сегодня в столице - 175 случаев инфекции. Из них мужчин 45%, женщин 55%. В возрасте от 30 до 49 лет - 45%, от 18 до 29 лет 27%, 60-60 лет - 10% или 17 случаев.

Из 175 фактов 61% или 107 случаев - ранее изолированные в стационаре или в условиях домашнего карантина, как близкие или потенциальные контакты.

У шести пациентов состояние стабильно тяжелое, двое - на ИВЛ. У остальных состояние удовлетворительное.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!