Чемпион мира по боксу Сондерс показал, как бить жену: что дальше?

Ролик не остался без внимания Британского совета по контролю за боксом.

Карантин по-разному воздействует на умы людей. Если одни посвящают освободившееся время полезным занятиям вроде физкультуры или приготовления вкусных блюд, снимая все на камеру, то некоторые записывают очень странные видеоуроки, от которых становится не по себе, передает zakon.kz.

Чемпион мира по боксу WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, чей бой с Саулем "Канело" Альваресом перенесен со 2 мая на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса в мире, очень своеобразно проводит освободившееся время. На днях он записал видеоурок, как правильно бить жену, на примере боксерской груши.

Ролик не остался без внимания Британского совета по контролю за боксом. По информации The Sun, Совет отстранил спортсмена от участия в соревнованиях на неопределенный срок – его дело будет рассмотрено во время будущих слушаний совета. Сейчас в мире и так спортивные соревнования приостановлены, отменены или перенесены, поэтому пока не понятно, на какой срок будет наказан боксер.

Болельщики также обрушились с критикой на Сондерса, после чего он извинился за видео, сказав, что просто хотел так "пошутить". Известно, что чемпион мира заявил, что никогда не будет пропагандировать избиение женщин, и пожертвовав около 28 тыс. евро в центр по борьбе с домашним насилием.

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