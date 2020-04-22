Мать разыграла сына за грубость, переодевшись в клоуна

41-летняя Эстер Грифф решила переодеться в клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга и напугала своего сына. Об этом пишет Daily Mail, передает zakon.kz.

По ее словам, это было наказанием за отказ сварить кофе. Ее сын грубо ответил на просьбу и покинул дом. После этого мать решила проучить его розыгрышем.

Женщина в наряде клоуна спряталась в мусорном баке. Ее муж попросил сына выбросить мусор. Реакцию парня сняли на видео.

На кадрах видно, как парень спокойно подходит к мусорному контейнеру и открывает крышку. Увидев внутри Пеннивайза, он бросился обратно в дом.

Я был так напуган, и не знал что делать. Я ненавижу клоунов с девяти лет, когда впервые посмотрел "Оно" (фильм по роману Стивена Кинга - прим.). После просмотра мне приснился кошмарный сон, - признался сын Эстер.

Парень также вспомнил, как в детстве на ярмарке его "преследовал" клоун.

По его словам, он и не предполагал, что его мать спланирует такой розыгрыш, ведь "это не в ее стиле".

Мы никогда не разыгрывали друг друга, но я обязательно отомщу маме, - признался парень.