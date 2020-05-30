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Кайли Дженер лишили статуса миллиардерши

Ее состояние составляет примерно $900 млн.

Фото : medialeaks.ru30 мая 2020, 00:22

Издание Forbes исключило телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка миллиардеров, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Аналитики журнала провели переоценку ее состояния, основываясь на документах, предоставленных редакции компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51% ее косметической фирмы (благодаря этой сделке, которая завершилась в январе этого года, бизнес телезвезды стал стоить $1,2 млрд).

Однако после исследования, в котором также учли, что из-за пандемии коронавируса резко снизились продажи, следует, что сейчас состояние Кайли Дженнер составляет примерно 900 миллионов долларов.

В эту сумму входит $340 млн (после уплаты налогов), полученные телезвездой от сделки с Coty, а также оставшаяся доля ее бренда — 44,1% (хотя первоначально она заявляла о 49%). Но в Forbes выяснили, эта разница связана с тем, что мама Кайли Крис Дженнер владеет небольшой частью компании дочери.


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