30 мая в Казахстане сохраняется погода без осадков

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Большая часть территории Казахстана по прежнему будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь в отдельных районах на севере, западе и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Павлодарской, днем Мангистауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской и Кызылординской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординкой, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 25°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, ясно.

Прогноз погоды на 30 мая.

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