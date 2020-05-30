Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн

Свыше 365 тысяч - скончались, выздоровели более 2,6 млн человек.

По данным портала Worldometers, число заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть миллионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Согласно информации портала, в мире по состоянию на 5:10 30 мая заражены 6 020 712 человек. За время эпидемии умерли 366 295 человек, еще 2,65 миллиона излечились.

При этом активными остаются 2 999 117 случаев. Из них 2 945 400 (98 процентов) человек находятся в состоянии средней тяжести, 53,717 (2 процента) в серьезном или критическом. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 792 295), за ними Бразилия (465 166), затем Россия (387 623).

Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки выявлено в Бразилии. Там в течение дня коронавирус был обнаружен у 27 тысяч человек. В США количество новых случаев 29 мая превысило 23 тысячи. Третьей в списке стала Россия, где было зарегистрировано более 8,5 тысяч новых инфицированных.

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число зараженных только приближается к шести миллионам и составляет на это же время 5 916 464.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!