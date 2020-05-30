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В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о разрыве отношений

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ.

Фото : ВВС30 мая 2020, 07:04

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в процессе оценки ущерба, который будет нанесен ее программам из-за действий США, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы, - отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ.

В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.


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