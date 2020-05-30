США препятствует мировому прогрессу против ядерного оружия - МИД Китая

Китай выступает против отмены США исключений из санкций для ядерных объектов Ирана.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 29 мая на пресс-конференции заявил, что Китай решительно выступает против решения США прекратить действие исключений из санкций для ядерных объектов Ирана, включая переоснащаемый реактор в Араке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Чжао Лицзянь указал, что решение Соединенных Штатов препятствует прогрессу международного режима нераспространения ядерного оружия и коллективным усилиям по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД по иранской ядерной программе. Это доказательство твердой приверженности США практике унилатерализма и гегемонизма.

28 мая государственный секретарь США Майкл Помпео объявил о прекращении действия исключений из санкций для ядерных объектов Ирана, включая переоснащаемый реактор в Араке, после 60-дневного периода на сворачивание работ.

США избрали продолжение кампании максимального давления на Иран. Они не только в одностороннем порядке вышли из СВПД в нарушение резолюции Совета безопасности ООН, но и стремятся изо всех сил помешать другим сторонам в реализации соглашения, - сказал Чжао Лицзянь.

Он отметил, что положения СВПД, касающиеся ядерных программ, представляют собой баланс между обязательствами Ирана по нераспространению ядерного оружия и его правами на мирное использование ядерной энергии. Они воплощают цели и принципы Договора о нераспространении ядерного оружия.

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