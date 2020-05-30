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8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Костанае

Состояние ребенка средней степени тяжести.

Фото : gazeta-licey30 мая 2020, 08:55

29 мая в Костанае 8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Алау.

В 17:25 часов автомобиль Opel Frontera под управлением 54-летнего водителя на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

На место ДТП прибыла бригада скорой помощи. Госпитализирован в детскую областную больницу,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По словам пресс-секретаря управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, состояние ребенка средней степени тяжести.

Водитель не скрылся с места ДТП. Предварительный диагноз - закрытый перелом правой бедренной кости. Общее состояние средней степени тяжести. Помощь оказана, пациент доставлен в травмпункт детской областной. По пути в больницу и травмпункт был предупрежден и скорую с пациентом встречали,- сказала Ксения Жилкибаева.


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