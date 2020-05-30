Небольшое землетрясение произошло в 76 км от Алматы

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

В 76 километрах от Алматы сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 5 часов 27 минут зафиксировала землетрясение, передает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Кыргызстана в 76 км на юго-запад от Алматы .

Энергетический класс землетрясения 9.7 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 42.84° с.ш. 76.12° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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