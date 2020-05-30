Десять миллионов российских семей получат выплаты на детей 1 июня

Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей.

Десять миллионов российских семей получат 1 июня выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере десяти тысяч рублей, передает zakon.kz.

Cогласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей, — говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

По информации фонда, первые выплаты получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечисляют до 2 июня. При этом восьмидневный срок получения выплаты является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен.

Большинство семей обратились за выплатой через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в личном кабинете. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, уточнить этап рассмотрения можно по телефону. В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после рассмотрения. Отказ родители могут получить, если живут за пределами России или являются гражданами другой страны.

Выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет начнут с 1 июня.Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей.

Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей.

Такие выплаты будут обеспечены по распоряжению президента Владимира Путина, они стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

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