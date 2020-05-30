Мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии

Этот кризис должен дать толчок усилению международного сотрудничества.

Мировые расходы на вооружение в 2020-2021 годах сократятся на фоне экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

В 2019 году расходы на вооружение составили 1,9 триллиона долларов, это рекордно высоких уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать. Это будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают правительства. К сожалению, нет повода ожидать, что выбор может быть сделан в пользу резкого сокращения расходов, - сказал Дэн Смит.

Отвечая на вопрос о возможных изменения в глобальной политике безопасности в целом, Смит отметил что пандемия показала, что страны могут эффективно сотрудничать в кризисной ситуации. Также он добавил что этот кризис должен дать толчок усилению международного сотрудничества.

Согласно новому исследованию, мировые военные расходы в 2019 году достигли самого высокого уровня и увеличились на 7,2% по сравнению с военными расходами в 2010 году. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2019 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, на которые приходились 62% мировых военных расходов.

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