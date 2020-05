Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, прошли в пятницу в более чем 10 американских городах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе,

По данным Associated Press, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны.

This view is from INSIDE the CNN center, my colleague @CNNValencia reporting as police hold the line amid heavy protests in Atlanta tonight. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/aMh00kW7Q4