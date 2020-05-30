Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Участники акций протеста вступают в столкновения с полицией и игнорируют приказы властей.

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, прошли в пятницу в более чем 10 американских городах, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе,

По данным Associated Press, участники демонстрации в Атланте разбили окна штаб-квартиры CNN, закрасили логотип телекомпании у входа, забросали полицейских пустыми бутылками, сожгли американский флаг и призывают полицейских увольняться в знак протеста против произвола, допущенного их коллегами в Миннеаполисе. Собравшиеся игнорируют приказ властей разойтись и прекратить беспорядки. По крайней мере семеро зачинщиков задержаны.

Кто-то бросил петарду в сторону полицейских, выстроившихся шеренгой в вестибюле штаб-квартиры. Поступают сообщения о поджогах машин в городском парке, - сообщили в CNN.

This view is from INSIDE the CNN center, my colleague @CNNValencia reporting as police hold the line amid heavy protests in Atlanta tonight. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/aMh00kW7Q4 — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 30, 2020

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс (демократ) на пресс-конференции обвинила протестующих в том, что они своими действиями позорят имя борца за права темнокожего населения страны Мартина Лютера Кинга (1929-1968), родившегося в этом городе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!