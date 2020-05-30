В горах Алматы с 15 июня начнут опорожнять моренные озера

Для этих целей из республикснского бюджета выделено 39 млн тенге.

В текущем году превентивные работы по опорожнению моренных озер запланированы на 7-ми наиболее прорывоопасных моренных озерах (в б/р Аксай - №8,9,10, б/р Каргалы - №1, б/р Улкен Алматы – №10, 13 и б/р Киши Алматы – №6), передает zakon.kz.

Для этих целей из республиканского бюджета выделено 39 млн тенге.

Работы по опорожнению прорывоопасных моренных озер будут начаты одновременно на всех озерах с 15 июня текущего года, для этого приведены в готовность 9 насосов повышенной производительности, 10 жилых модулей, сифонные трубы и другие необходимые технические ресурсы, - сообщили в ДЧС города.

Как отмечается, на озере №1 в бассейне реки Каргалы, где в прошлом году произошел селевой выброс, на сегодняшний день уровень воды на нижней отметке, опасности не представляет. В текущем году на данном озере будет организован канал для сброса воды с озерной котловины, для этого предусмотрено 14 млн тенге.

Дополнительно на аэровизуальные и технические облеты предусмотрены около 200 летных часов.

Также в текущем году начаты работы по строительству 2-го этапа автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах селеопасных рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай. В прошлом году на первом этапе было построено 10 станции, в текущем году запланирован запуск еще 21 станций, - рассказали в ДЧС.

По информации службы, в настоящее время обстановка стабильная, специалистами Казселезащиты и ДЧС ведется постоянный мониторинг за селевой обстановкой и моренно-ледниковыми комплексами.

Всего в окрестностях города Алматы имеются 45 моренных озер, из них прорывоопасными являются 15 озер. Для комплексной оценки их состояния руководством ГУ «Казселезащита» и ДЧС г. Алматы было проведено аэровизуальное обследование.

"По результатам обследования установлено, что моренные озера вышли из зимнего режима, происходит постепенное заполнение озер, уровень воды находится на минимальных отметках, большинство озер еще покрыты зимним льдом", - отметили в ДЧС, отметив, что на озере №13 в бассейне реки Улкен Алматы производится опорожнение озера через сифонные трубы, которые включились автоматически при подъеме уровня воды.

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