Местами ожидается сильная жара 35-39 градусов.

С 31 мая по 2 июня в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Днем 31 мая по 2 июня в Карагандинской области местами ожидается сильная жара 35-39 градусов, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Вероятность шторма 85-90%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!