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В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение

Местами ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Фото : mgorod30 мая 2020, 10:36

С 31 мая по 2 июня в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Днем 31 мая по 2 июня в Карагандинской области местами ожидается сильная жара 35-39 градусов, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Вероятность шторма 85-90%.


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