В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение
Местами ожидается сильная жара 35-39 градусов.
Фото : mgorod30 мая 2020, 10:36
С 31 мая по 2 июня в Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
Днем 31 мая по 2 июня в Карагандинской области местами ожидается сильная жара 35-39 градусов, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Вероятность шторма 85-90%.
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