Предложения Токаева будут учтены в глобальной стратегии ООН

Благодаря динамичному председательству Казахстана мы открываем столько новых сфер и благодарны вам за это, отметили в ООН.

Несмотря на пандемию, Казахстан продолжает председательствовать в группе 32 развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Все мероприятия проходят в режиме онлайн. Наша страна уже сумела завоевать признание и авторитет среди членов данной группы в ООН. Казахстан ведет динамичную работу по представлению интересов развивающихся стран, которые в силу своего географического расположения оказались отдаленными от моря.

Такое мнение выражают в Организации Объединенных Наций, которая заслушала на днях доклад Президента Касым-Жомарта Токаева в ходе онлайн-конференции высокого уровня. Это мероприятие с участием глав государств и правительств стран-членов ООН оказалось самым крупным с начала пандемии по обсуждению вопросов финансирования устойчивого развития.

Конкретные предложения Казахстана в качестве председателя группы стран, не имеющих выхода к морю, представленные Главой государства, будут учтены в разрабатываемой под эгидой всемирной организации стратегии по преодолению кризиса.

Заместитель администратора ПРООН Мурад ВахбаХотел отметил роль Казахстана в качестве председателя группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и демонстрируемые новые подходы к решению проблем, с которыми они сталкиваются.

Эти вопросы поднимаются уже давно, например, была принята соответствующая Венская программа действий. А сегодня нужны свежие идеи и предложения, отличные от тех, которые имелись в прошлом веке, связанные с той же торговлей. Теперь надо раскрыть потенциал XXI века уже с электронной торговлей, возможностями интернета. В этих сферах необходимо наращивать потенциал стран, которые не имеют доступа к морю. Другая обсуждаемая проблема связана с изменением климата и обеспечением энергетической независимости путем использования возобновляемых источников энергии. Благодаря динамичному председательству Казахстана мы открываем столько новых сфер и благодарны вам за это, - заявил Мурад Вахба.

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