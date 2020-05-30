Экс-участник "Чай вдвоем" записал обращение после рассказа об изнасиловании
По словам певца, история должна способствовать тому, чтобы люди задумались о том, что с их детьми, и озаботились их защитой.
Фото : vsluh30 мая 2020, 11:32
Певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия, сообщает zakon.kz.
Артист отметил, что история произошла 40 лет назад.
Я это рассказал, потому что у меня трое сыновей и я за них переживаю. Вот для чего это было сказано, - рассказал Костюшкин в Instagram.
Певец добавил, что история должна способствовать тому, чтобы люди задумались о том, что с их детьми, и озаботились их защитой.
Накануне артист в ходе передачи "Алена, блин!" на YouTube рассказал, что он и четверо его друзей стали жертвами сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины. Костюшкину тогда было восемь лет.
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