В Нур-Султане гвардейцы нашли двух потерявшихся детей и сумку

И все это в один вечер дежурства в парках.

29 мая около 21.00 часов во время несения патрульно-постовой службы в парке "Ботанический сад" войсковой наряд заметил ребенка, находившийся без сопровождения взрослых, передает zakon.kz.

Начальник войскового наряда рядовой В. Маковичук вместе с патрульными рядовыми И. Абдукаримовым и Ж. Амангельды доложили о факте пропажи ребенка дежурному по войсковым нарядам. Затем приступив к поиску родителей мальчика, мать нашли через некоторое время и передали ей ребенка. Мать выразила искреннюю благодарность наряду и пообещала больше не оставлять дочь одну, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Кроме того, в парке другой войсковой наряд в составе начальника патрульной группы ефрейтора Бахтияра Жусупова и патрульных рядовых С. Мордовского и Е. Таш вернул сумку велосипедистке, которая выронила ее в кусты во время езды. В сумке находились документы, сотовый телефон и кошелек с денежной суммой около 17 тыс. тенге.

В этот же день, спустя час в парке "Жеруйык" гвардейцами был замечен мальчик в возрасте 3-х лет.

Доложив по средствам связи дежурному, гвардейцы приступили к поиску родителей. Через несколько минут военнослужащие нашли сестру ребенка.

При виде своего живого и невредимого братика, обрадованная сестра выразила огромную благодарность начальнику войскового наряда рядовому Диару Бауыржанову и патрульным рядовым Нуржану Байгенжину и Майданбеку Ахметову за бдительность и оперативность войсковому наряду и их командирам.

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