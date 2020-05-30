Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Готовность ж/д вокзалов и вагонов проверили в Нур-Султане

Проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.

Фото : пресс-служба30 мая 2020, 12:28

Сотрудники Комитета транспорта МИИР РК провели осмотр пассажирских вагонов и железнодорожных вокзалов Нур-Султана на предмет готовности обеспечения перевозок в условиях пандемии, передает zakon.kz.

В целом, на железнодорожных вокзалах и в каждом пассажирском вагоне проведены необходимые мероприятия по соблюдению требований Главного государственного санитарного врача на транспорте, - говорится в сообщении.

В частности, на ж/д вокзалах Нурлыжол и Нур-Султан-1 предусмотрены ограничительные ленты по регулированию потока пассажиров. Установлены знаки соблюдения дистанции. В залах ожидания установленысанитайзеры. Гигиеническая жидкость и средства защиты предусмотрены и в каждом пассажирском вагоне.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты