Готовность ж/д вокзалов и вагонов проверили в Нур-Султане

Проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.

Сотрудники Комитета транспорта МИИР РК провели осмотр пассажирских вагонов и железнодорожных вокзалов Нур-Султана на предмет готовности обеспечения перевозок в условиях пандемии, передает zakon.kz.

В целом, на железнодорожных вокзалах и в каждом пассажирском вагоне проведены необходимые мероприятия по соблюдению требований Главного государственного санитарного врача на транспорте, - говорится в сообщении.

В частности, на ж/д вокзалах Нурлыжол и Нур-Султан-1 предусмотрены ограничительные ленты по регулированию потока пассажиров. Установлены знаки соблюдения дистанции. В залах ожидания установленысанитайзеры. Гигиеническая жидкость и средства защиты предусмотрены и в каждом пассажирском вагоне.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.

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