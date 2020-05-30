Берик Камалиев ознакомился с ходом строительства дорог в Алматинской области

Он поручил подрядным организациям не снижать темпов работ и обеспечить открытие движения на всем протяжении участков уже в текущем году.

В ходе рабочей поездки в Алматинский регион вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев проинспектировал участки реконструкции автомобильных дорог республиканского значения "Талдыкорган-Усть-Каменогорск" км 287-880 и "Ушарал-Достык" км 0-180, передает zakon.kz.

Он также провел расширенное совещание с участием представителей филиалов АО "НК "КазАвтоЖол", подрядных организаций ТОО "CITIC Cinstruction Co.Ltd", ТОО "К-Дорстрой", которые реализуют проект "Талдыкорган-Усть-Каменогорск", а также компаниями "АБК-Автодор НС" и ТОО "Кыран", занятыми на реконструкции автомобильной дороги "Ушарал-Достык".

Напомним, после реконструкции 32 километра трассы "Талдыкорган-Усть-Каменогорск" будет соответствовать первой технической категории с четырехполосным движением, участок дороги протяженностью 561 километр будет II технической категории с 2-мя полосами для движения транспорта.

Дорога"Ушарал-Достык" протяженностью 180 километров станет второй технической категории с 2-мя полосами для движения.

Кроме того, в рамках визита в Алматинскую область были проведены совещания и рассмотрен ход реализации других инфраструктурных проектов, таких как "Строительство путепровода на станции Шамалган", "Капитальный ремонт дороги на участке "Алматы-Бишкек" км 16-19 рынок "Алтын Орда", а также "Капитальный ремонт участка "Алматы-Бишкек" км 785-786(км 18-19 район ЖК "Асыл Арман").

Вице-министр поручил подрядным организациям не снижать темпов работ и обеспечить открытие движения на всем протяжении участков уже в текущем году.

Кроме того, Берик Камалиев ознакомился с ходом реконструкции автомобильных дорог в Карагандинской области - "Темиртау-Караганда", "Северо-Восточный обход г.Караганда" и "Караганда-Балхаш".

Также он посетил участки реконструируемых объектов региона, где были проведены рабочие совещания с участием представителей карагандинского филиала АО "НК "КазАвтоЖол", подрядных и субподрядных организаций.

Вице-министр дал поручения обеспечить открытие движения на участках дорог в текущем году, с указанием точных сроков начала работ по устройству асфальтного покрытия на проектах.

Стоит отметить, что автодорога "Караганда-Балхаш" протяженностью 363 км пройдет в обход населенных пунктовобласти: Курминка,Акчатау,Аксу-Аюлыи городаБалхаш. Строительство ведуткомпании "CITICCinstructionCo.Ltd"и "КазГерСтрой". Контроль за качеством производимых работ осуществляют ТОО "Жол-ЖобаKZ","АрсНабиК" и "СтройСервисГарант".

Согласно проекту,после реконструкции автомобильная дорога будет соответствовать I технической категории с 4-мя полосами для движения транспорта. В этом году здесь откроют движение по нижнему слою покрытия. Полностью реконструкцию трассы планируется завершить в 2022 году.Проекты "Темиртау-Караганда" и "Серверо-Восточный обход г.Караганда" будут закончены в этом году.

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