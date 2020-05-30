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ДТП в Алматы: Mercedes GLE перевернулся при обгоне по встречке

В результате ДТП пострадали пять человек.

Фото : zakon.kz30 мая 2020, 12:41

Минувшей ночью в Алматы произошло ДТП по проспекту Достык выше улицы Чайкиной, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Accent двигался в южном направлении вверх по проспекту Достык.

По словам водителя, он двигался по левой полосе, когда его начал обгонять кроссовер Mercedes GLE. Выехав при маневрировании на встречную полосу, водитель кроссовера не справился с управлением и вскользь задел Hyundai.

Неуправляемый Mercedes перевернуло на бок, проскользив на котором автомобиль опрокинуло на крышу.

В результате ДТП пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.


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