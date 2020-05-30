В Алматинской области зарегистрировано еще 23 случая заболевания COVID-19

Все 23 случая выявлены активно.

В Алматинской области зарегистрировано еще 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Из них в городах Талдыкорган зарегистрировано 10 случаев заражения, Капшагай - 8, в Карасайском, Панфиловском и Алакольском, районах - по 1 и городе Текели - 2. Все 23 случая выявлены активно. 14 пациентов были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 9 пациентов обследованы с профилактической целью, - рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.

Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

По состоянию на 29 мая в Алматинской области выявлено 349 случаев заражения COVID-19.

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