В Алматинской области зарегистрировано еще 23 случая заболевания COVID-19
Все 23 случая выявлены активно.
Фото : gazeta-schekino.ru30 мая 2020, 12:53
В Алматинской области зарегистрировано еще 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Из них в городах Талдыкорган зарегистрировано 10 случаев заражения, Капшагай - 8, в Карасайском, Панфиловском и Алакольском, районах - по 1 и городе Текели - 2. Все 23 случая выявлены активно. 14 пациентов были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 9 пациентов обследованы с профилактической целью, - рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.
Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
По состоянию на 29 мая в Алматинской области выявлено 349 случаев заражения COVID-19.
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