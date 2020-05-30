Израильские полицейские застрелили палестинца, приняв его за вооруженного

Оружия у убитого молодого жителя Восточного Иерусалима найдено не было.

Бойцы пограничной полиции Израиля застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет. Полицейские потребовали у него остановиться и начали преследовать подозреваемого. В ходе погони был открыт огонь в сторону подозреваемого, который был нейтрализован, - говорится в сообщении израильской полиции.

Как сообщает 13 канал израильского телевидения, оружия у убитого молодого жителя Восточного Иерусалима найдено не было. Полиция проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить правомерность открытия огня, изучаются записи с камер наблюдения, сообщают СМИ.

Родственники застреленного утверждают, что он страдал от психических отклонений и мог не понять, что требует от него полиция, - сообщает телеканал.

Инцидент произошёл на фоне возросшей напряженности. Накануне израильские военные в районе Рамаллаха застрелили палестинца, который направил в их сторону свой автомобиль. В четверг посольство США в Израиле предупредило американских граждан, планирующих посетить палестинские территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, о возможности терактов.

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