В Украине число зараженных COVID-19 выросло до 23 204

За минувшие сутки 64 медработника заразились коронавирусом.

В Украине Число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 393 человек, сообщает zakon.kz.

В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека. Умерли еще 17 человек, всего жертв 696, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

За минувшие сутки заболели 393 человека - из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 человека, зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровело 377 человек. В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека - из них 1 700 детей, а также 4 475 медработников. При этом в общем выздоровело 9 311 человек, а летальных случаев - 696, - заявил Степанов.

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