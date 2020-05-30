Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Украине число зараженных COVID-19 выросло до 23 204

За минувшие сутки 64 медработника заразились коронавирусом.

Фото : DW30 мая 2020, 13:40

В Украине Число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 393 человек, сообщает zakon.kz.

В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека. Умерли еще 17 человек, всего жертв 696, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

За минувшие сутки заболели 393 человека - из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 человека, зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровело 377 человек. В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека - из них 1 700 детей, а также 4 475 медработников. При этом в общем выздоровело 9 311 человек, а летальных случаев - 696, - заявил Степанов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты