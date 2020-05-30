Почти 400 тыс. человек заразились коронавирусом в России
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса.
Фото : РБК30 мая 2020, 13:51
В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек, - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.
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