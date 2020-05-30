Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почти 400 тыс. человек заразились коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса.

Фото : РБК30 мая 2020, 13:51

В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек, - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты